РФ вночі застосувала понад 65 ракет і 500 дронів





Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише



"Цілу ніч, аж до самого ранку, росіяни обстрілювали українські міста та села. Понад 65 ракет і більше 500 безпілотників. Під ударами — Київ та Київщина, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Вінницька, Сумська, Одеська та Чернігівська області", – йдеться у його повідомленні.



Відомо про поранених.



Пошкоджені житлові будинки, енергетична та інша цивільна інфраструктура. Лубінець зазначив, що ворог намагався залишити людей без світла і тепла в морозі —20°.



"Росіяни щодня показують своє справжнє обличчя — холодне, безжальне і криваве. Їхні дії — це терор: свідомий, системний і щоденний злочин проти цивільного населення України", – додав він.



У ніч на 3 лютого Росія вдев'яте від жовтня минулого року атакувала теплоелекстростанції ДТЕК. Пошкоджене обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 3 лютого, а також вранці Росія завдала по території України масованого ракетно-дронового удару, застосувавши понад 65 ракет та 500 дронів.Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише LB.ua "Цілу ніч, аж до самого ранку, росіяни обстрілювали українські міста та села. Понад 65 ракет і більше 500 безпілотників. Під ударами — Київ та Київщина, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Вінницька, Сумська, Одеська та Чернігівська області", – йдеться у його повідомленні.Відомо про поранених.Пошкоджені житлові будинки, енергетична та інша цивільна інфраструктура. Лубінець зазначив, що ворог намагався залишити людей без світла і тепла в морозі —20°."Росіяни щодня показують своє справжнє обличчя — холодне, безжальне і криваве. Їхні дії — це терор: свідомий, системний і щоденний злочин проти цивільного населення України", – додав він.У ніч на 3 лютого Росія вдев'яте від жовтня минулого року атакувала теплоелекстростанції ДТЕК. Пошкоджене обладнання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію