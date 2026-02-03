РФ вночі застосувала понад 65 ракет і 500 дронів

РФ вночі застосувала понад 65 ракет і 500 дронів
У ніч на 3 лютого, а також вранці Росія завдала по території України масованого ракетно-дронового удару, застосувавши понад 65 ракет та 500 дронів.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише LB.ua.

"Цілу ніч, аж до самого ранку, росіяни обстрілювали українські міста та села. Понад 65 ракет і більше 500 безпілотників. Під ударами — Київ та Київщина, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Вінницька, Сумська, Одеська та Чернігівська області", – йдеться у його повідомленні.

Відомо про поранених.

Пошкоджені житлові будинки, енергетична та інша цивільна інфраструктура. Лубінець зазначив, що ворог намагався залишити людей без світла і тепла в морозі —20°.

"Росіяни щодня показують своє справжнє обличчя — холодне, безжальне і криваве. Їхні дії — це терор: свідомий, системний і щоденний злочин проти цивільного населення України", – додав він.

У ніч на 3 лютого Росія вдев'яте від жовтня минулого року атакувала теплоелекстростанції ДТЕК. Пошкоджене обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нічний обстріл: наслідки російської атаки по Україні
Сьогодні, 09:13
РФ вночі застосувала понад 65 ракет і 500 дронів
Сьогодні, 09:04
Як кав'ярні Луцька рятують від морозів безпритульних котів та собак. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
У громаді на Волині під час хвилини мовчання зупинятиметься транспорт
Сьогодні, 07:32
Де на Волині можна пройти «Скринінг здоров’я 40+». СПИСОК
Сьогодні, 05:28
Медіа
відео
1/8