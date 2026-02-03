РФ вночі застосувала понад 65 ракет і 500 дронів
Сьогодні, 09:04
У ніч на 3 лютого, а також вранці Росія завдала по території України масованого ракетно-дронового удару, застосувавши понад 65 ракет та 500 дронів.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише LB.ua.
"Цілу ніч, аж до самого ранку, росіяни обстрілювали українські міста та села. Понад 65 ракет і більше 500 безпілотників. Під ударами — Київ та Київщина, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Вінницька, Сумська, Одеська та Чернігівська області", – йдеться у його повідомленні.
Відомо про поранених.
Пошкоджені житлові будинки, енергетична та інша цивільна інфраструктура. Лубінець зазначив, що ворог намагався залишити людей без світла і тепла в морозі —20°.
"Росіяни щодня показують своє справжнє обличчя — холодне, безжальне і криваве. Їхні дії — це терор: свідомий, системний і щоденний злочин проти цивільного населення України", – додав він.
У ніч на 3 лютого Росія вдев'яте від жовтня минулого року атакувала теплоелекстростанції ДТЕК. Пошкоджене обладнання.
