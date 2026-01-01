Волинян закликають гідно зустріти Героя Романа Бобицького

Сьогодні, 9 березня, до містечка Локачі на Волині прибуває кортеж на «щиті» ізПро це у фейсбуці повідомила Локачинська громада.Прибуття скорботного кортежу із Захисником Бобицьким Романом Миколайовичем очікують сьогодні, 9 березня, орієнтовно о 10:15 біля блокпоста на в'їзді в селище Локачі.Потім процесія пішою ходою відправиться вулицями Миру-Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Замличі, де від початку села і до будинку, де проживав Воїн відбудеться піша хода.Чин похорону відбудеться також сьогодні в Свято-Преображенському храмі села Замличі та похорон на місцевому кладовищі.«Закликаємо жителів громади гідно зустріти Захисника та провести його в останню путь!» - йдеться у повідомленні.