Волинян закликають гідно зустріти Героя Романа Бобицького
Сьогодні, 9 березня, до містечка Локачі на Волині прибуває кортеж на «щиті» із полеглим військовослужбовцем Романом Бобицьким.

Про це у фейсбуці повідомила Локачинська громада.

Прибуття скорботного кортежу із Захисником Бобицьким Романом Миколайовичем очікують сьогодні, 9 березня, орієнтовно о 10:15 біля блокпоста на в'їзді в селище Локачі.

Потім процесія пішою ходою відправиться вулицями Миру-Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Замличі, де від початку села і до будинку, де проживав Воїн відбудеться піша хода.

Чин похорону відбудеться також сьогодні в Свято-Преображенському храмі села Замличі та похорон на місцевому кладовищі.

«Закликаємо жителів громади гідно зустріти Захисника та провести його в останню путь!» - йдеться у повідомленні.

Теги: загиблі, війна
