Волинян закликають гідно зустріти Героя Романа Бобицького
Сьогодні, 09:18
Сьогодні, 9 березня, до містечка Локачі на Волині прибуває кортеж на «щиті» із полеглим військовослужбовцем Романом Бобицьким.
Про це у фейсбуці повідомила Локачинська громада.
Прибуття скорботного кортежу із Захисником Бобицьким Романом Миколайовичем очікують сьогодні, 9 березня, орієнтовно о 10:15 біля блокпоста на в'їзді в селище Локачі.
Потім процесія пішою ходою відправиться вулицями Миру-Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Замличі, де від початку села і до будинку, де проживав Воїн відбудеться піша хода.
Чин похорону відбудеться також сьогодні в Свято-Преображенському храмі села Замличі та похорон на місцевому кладовищі.
«Закликаємо жителів громади гідно зустріти Захисника та провести його в останню путь!» - йдеться у повідомленні.
