На Донбасі загинув випускник волинського коледжу
Під час захисту України від російських загарбників обірвалося життя Романа Бобицького – випускника Рожищенського фахового коледжу Львівського нацуніверситету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Про це коледж повідомив у фейсбуці.

«З глибоким сумом повідомляємо, що захищаючи Україну, загинув випускник нашого коледжу 2015 року Бобицький Роман Миколайович (19.07.1995 р. – 23.02.2026 р.), спеціальність «Ветеринарна медицина», - зазначили у коледжі.

Роман Бобицький проходив службу у військовій частині у Старичах. Загинув, виконуючи військовий обов’язок на Донецькому напрямку, залишившись вірним присязі та Україні до останнього подиху.

«Його життєва історія обірвалася занадто рано, проте вона назавжди закарбована в історії нашого закладу як шлях гідності та героїзму. У наших спогадах він завжди буде усміхненим, щирим, надійним товаришем, людиною, яка віддала все за наше майбутнє», - йдеться у повідомленні.

Адміністрація, викладацький склад та студентство висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Жодні слова не зможуть втамувати біль від цієї втрати.


