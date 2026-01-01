На Донбасі загинув випускник волинського коледжу

Під час захисту України від російських загарбників обірвалося життя– випускника Рожищенського фахового коледжу Львівського нацуніверситету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.Про це коледж повідомив у фейсбуці.«З глибоким сумом повідомляємо, що захищаючи Україну, загинув випускник нашого коледжу 2015 року Бобицький Роман Миколайович (19.07.1995 р. – 23.02.2026 р.), спеціальність «Ветеринарна медицина», - зазначили у коледжі.Роман Бобицький проходив службу у військовій частині у Старичах. Загинув, виконуючи військовий обов’язок на Донецькому напрямку, залишившись вірним присязі та Україні до останнього подиху.«Його життєва історія обірвалася занадто рано, проте вона назавжди закарбована в історії нашого закладу як шлях гідності та героїзму. У наших спогадах він завжди буде усміхненим, щирим, надійним товаришем, людиною, яка віддала все за наше майбутнє», - йдеться у повідомленні.Адміністрація, викладацький склад та студентство висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Жодні слова не зможуть втамувати біль від цієї втрати.