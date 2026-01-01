На Донбасі загинув випускник волинського коледжу
Сьогодні, 11:24
Під час захисту України від російських загарбників обірвалося життя Романа Бобицького – випускника Рожищенського фахового коледжу Львівського нацуніверситету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
Про це коледж повідомив у фейсбуці.
«З глибоким сумом повідомляємо, що захищаючи Україну, загинув випускник нашого коледжу 2015 року Бобицький Роман Миколайович (19.07.1995 р. – 23.02.2026 р.), спеціальність «Ветеринарна медицина», - зазначили у коледжі.
Роман Бобицький проходив службу у військовій частині у Старичах. Загинув, виконуючи військовий обов’язок на Донецькому напрямку, залишившись вірним присязі та Україні до останнього подиху.
«Його життєва історія обірвалася занадто рано, проте вона назавжди закарбована в історії нашого закладу як шлях гідності та героїзму. У наших спогадах він завжди буде усміхненим, щирим, надійним товаришем, людиною, яка віддала все за наше майбутнє», - йдеться у повідомленні.
Адміністрація, викладацький склад та студентство висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Жодні слова не зможуть втамувати біль від цієї втрати.
