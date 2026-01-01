Скорботний день: підтвердили загибель двох Героїв із громади на Волині
Сьогодні, 11:00
Місцева влада сповістила сумну звістку про загибель на війні відразу двох військових із Оваднівської громади – Олександра Дробота та Віктора Вавринюка.
Про це у фейсбуці повідомила Оваднівська громада.
«Трагічні новини продовжують надходити у нашу громаду…» - йдеться у повідомленні.
Зокрема за даними ДНК-експертизи встановлено загибель жителя села Крать, штаб-сержанта 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса — Дробота Олександра Володимировича (09.05.1996 року народження). Воїн загинув 5 червня 2024 року внаслідок стрілецького бою поблизу Білогорівки на Луганщині.
А 25 лютого 2026 року внаслідок ворожого обстрілу неподалік Осинового у Куп’янському районі на Харківщині загинув житель села Верба — Вавринюк Віктор Сергійович (1992 року народження).
Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав і шанував Захисників.
«Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі. Світла пам’ять Героям України. Вічна слава та шана. Про дату та час поховання буде повідомлено додатково», - йдеться у повідомленні.
