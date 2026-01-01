У Луцьку 23-річний харків'янин під час конфлікту вбив чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Трагедія трапилась в обласному центрі 26 лютого.



Під час вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. У момент інциденту чоловік, 2002 року народження, житель Харкова, спричинив ножове поранення в живіт іншому громадянину, 2004 року народження. Потерпілий лучанин помер.



Причетного поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України.



За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосять йому про підозру за ч.1 ст.115 КК України. За умисне вбивство фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.





