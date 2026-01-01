У Луцьку відкрили для відвідувачів найдавнішу аптеку міста

Майже після десяти місяців ремонту аптеку-музей у Луцьку відкрили для відвідувачів. Роботи вартували близько 470 тис. грн.

Нагадаємо, двері історичної пам’ятки зачинили на початку травня 2025 року. За цей час у приміщенні виконали косметичні роботи, зокрема:

відремонтували підлогу, стелю та стіни;

замінили котел і батареї опалення.

Аптека запрацювала минулого тижня, повідомив у коментарі misto.media директор ДВТП «Волиньфармпостач» Юрій Бараболя.

Наразі заклад працює неповноцінно, орієнтовно 2—3 години в день. У звичному режимі (з 09:00 до 19:00) аптека запрацює приблизно за тиждень.

Аптека-музей розташована за адресою вул. Драгоманова, 11.

Довідка:

Аптека-музей — найдавніша аптека Луцька середини 19 століття, розташована на площі Ринок. Її перший власник Петро Злоцький перебудував під аптеку кам’яницю 18 століття.

У першій половині 20 століття тут виготовляли 50—55 видів мазей, 25—30 настоянок і 15—20 сиропів, використовуючи близько 220 видів рослин.

