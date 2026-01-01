Україні критично бракує ракет, щоб захиститися від російської балістики, - Федоров
Сьогодні, 11:43
Україні критично бракує ракет типу PAC-3 для систем ППО Patriot, якими відбивають російську балістику.
Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров, цитує «РБК-Україна».
Він повідомив, що Україна обговорює з партнерами створення спільних консорціумів, щоб пришвидшити виробництво протибалістичних ракет.
Федоров додав, що українські оборонні компанії також можуть самостійно виробляти таку зброю.
За його словами, в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети.
«Нам потрібен окремий проєкт на це — там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти», — сказав міністр.
