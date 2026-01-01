Україні критично бракує ракет, щоб захиститися від російської балістики, - Федоров

Україні критично бракує ракет, щоб захиститися від російської балістики, - Федоров
Україні критично бракує ракет типу PAC-3 для систем ППО Patriot, якими відбивають російську балістику.

Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров, цитує «РБК-Україна».

Він повідомив, що Україна обговорює з партнерами створення спільних консорціумів, щоб пришвидшити виробництво протибалістичних ракет.

Федоров додав, що українські оборонні компанії також можуть самостійно виробляти таку зброю.

За його словами, в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети.

«Нам потрібен окремий проєкт на це — там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти», — сказав міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Незаконна вирубка дерев на Волині заподіяла шкоди довкіллю на мільйони, - екологи
Сьогодні, 12:01
Коагулянти в практиці підготовки води в басейні
Сьогодні, 11:55
Україні критично бракує ракет, щоб захиститися від російської балістики, - Федоров
Сьогодні, 11:43
На Донбасі загинув випускник волинського коледжу
Сьогодні, 11:24
У Луцьку відкрили для відвідувачів найдавнішу аптеку міста
Сьогодні, 11:07
Медіа
відео
1/8