Незаконна вирубка дерев на Волині заподіяла шкоди довкіллю на мільйони, - екологи

незаконну порубку дерев. Обсяг збитків становить понад 6 мільйонів гривень.



Про це у фейсбуці повідомляє Держекоінспекція у Волинській області.



Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області в урочищі «Діброва», що на земельній ділянці комунальної власності Колківської селищної ради, виявили факт незаконної порубки дерев.



На місце події екологи викликали слідчо-оперативну групу.



Під час проведення спільного огляду території, зафіксовано 568 пнів незаконно зрубаних дерев: берези, вільхи, граби, дуби, осики та ясені.



Обсяг збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки дерев, становить понад 6,15 мільйона гривень.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.





