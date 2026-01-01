Незаконна вирубка дерев на Волині заподіяла шкоди довкіллю на мільйони, - екологи

Незаконна вирубка дерев на Волині заподіяла шкоди довкіллю на мільйони, - екологи
На території Колківської громади на Волині екологи виявили незаконну порубку дерев. Обсяг збитків становить понад 6 мільйонів гривень.

Про це у фейсбуці повідомляє Держекоінспекція у Волинській області.

Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області в урочищі «Діброва», що на земельній ділянці комунальної власності Колківської селищної ради, виявили факт незаконної порубки дерев.

На місце події екологи викликали слідчо-оперативну групу.

Під час проведення спільного огляду території, зафіксовано 568 пнів незаконно зрубаних дерев: берези, вільхи, граби, дуби, осики та ясені.

Обсяг збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки дерев, становить понад 6,15 мільйона гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: екологія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Початок березня на Волині буде по-весняному теплим: прогнози синоптиків
Сьогодні, 12:50
Україна ліквідувала мережу, що допомагала залітати «шахедам» з Білорусі
Сьогодні, 12:39
Незаконна вирубка дерев на Волині заподіяла шкоди довкіллю на мільйони, - екологи
Сьогодні, 12:01
Коагулянти в практиці підготовки води в басейні
Сьогодні, 11:55
Україні критично бракує ракет, щоб захиститися від російської балістики, - Федоров
Сьогодні, 11:43
Медіа
відео
1/8