Україна ліквідувала мережу, що допомагала залітати «шахедам» з Білорусі
Сьогодні, 12:39
Україна змогла зруйнувати сучасну систему Wi-Fi, яка допомагала російським "Шахедам" залітати на північ України з напрямку Білорусі.
Про це Федоров на зустрічі з журналістами, пише Українська правда.
"Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу (мережа, що створює інтернет-зв'язок – ред.), яку використовували "Шахеди" на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України", - йдеться в повідомленні.
Федоров не уточнив, як саме вдалося знищити цю мережу та в як вона була організована.
Президент Володимир Зеленський 26 грудня повідомив, що у Білорусі поруч з кордоном стоїть обладнання, яке допомагає наводити "Шахеди" на обʼєкти в українських західних регіонах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Федоров на зустрічі з журналістами, пише Українська правда.
"Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу (мережа, що створює інтернет-зв'язок – ред.), яку використовували "Шахеди" на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України", - йдеться в повідомленні.
Федоров не уточнив, як саме вдалося знищити цю мережу та в як вона була організована.
Президент Володимир Зеленський 26 грудня повідомив, що у Білорусі поруч з кордоном стоїть обладнання, яке допомагає наводити "Шахеди" на обʼєкти в українських західних регіонах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна ліквідувала мережу, що допомагала залітати «шахедам» з Білорусі
Сьогодні, 12:39
Коагулянти в практиці підготовки води в басейні
Сьогодні, 11:55