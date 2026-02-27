Україна ліквідувала мережу, що допомагала залітати «шахедам» з Білорусі





Про це Федоров на зустрічі з журналістами, пише



"Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу (мережа, що створює інтернет-зв'язок – ред.), яку використовували "Шахеди" на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України", - йдеться в повідомленні.



Федоров не уточнив, як саме вдалося знищити цю мережу та в як вона була організована.



Президент Володимир Зеленський 26 грудня повідомив, що у Білорусі поруч з кордоном стоїть обладнання, яке допомагає наводити "Шахеди" на обʼєкти в українських західних регіонах.

