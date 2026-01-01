Початок березня на Волині буде по-весняному теплим: прогнози синоптиків

Цьогоріч початок березня на Волині буде по-весняному теплим, однак нічні морози ще нагадуватимуть про зиму.

Найближчими днями погоду на Волині визначатиме надходження теплого повітря з південного заходу, розповів misto.media завідувач сектору метеопрогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк.

Наприкінці лютого опадів не очікують, однак на дорогах залишиться ожеледиця. У ці дні вдень буде плюсова температура.

У п’ятницю, 27 лютого, очікується мінлива хмарність й південний вітер 3—8 м/с. Вдень буде від +3 до +8°C тепла.

У суботу, 28 лютого, уночі буде від 0 до -5°C, а вдень від +7 до +12 °C тепла.

Березень
Перший день весни прогнозують найтеплішим за останній тиждень.

У неділю, 1 березня, очікується мінлива хмарність, без опадів й південно-західний вітер 3—8 м/с. Уночі буде від 0 до -5°C морозу, вдень від +8 до +13°C тепла.

На початку тижня, 2 березня, можливий невеликий дощ і мінлива хмарність.Уночі стовпці термометрів знизяться до -3 °C та +2 °C, удень прогнозують від +5 до +10°C тепла.

У вівторок, 3 березня, опадів не прогнозують. Температура уночі не зміниться, а от вдень буде нижчою: від +3 до +8°C.

