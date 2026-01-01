Збитки - понад мільйон гривень: на Волині повідомили про підозру депутату обласної ради
Сьогодні, 13:20
Майнова шкода державному підприємству на понад мільйон гривень – на Волині повідомлено про підозру депутату обласної ради.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
На Волині викрито незаконні дії директора державного підприємства, депутата обласної ради, якими ДП завдано матеріальної шкоди на понад мільйон гривень.
Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко повідомив посадовцю про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).
Встановлено, що за результатами закупівель між державним підприємством та суб'єктом господарювання було укладено два договори про поставку дизельного палива.
Згодом посадовець підписував додаткові угоди до договорів, згідно з якими вартість товару збільшувалась за відсутності для того підстав.
У зв'язку з цим підприємство зайво сплатило за товар понад мільйон гривень.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на його майно.
Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР Національної поліції України.
Коментарі 2
Вийде під заставу ,заплатить з вкрадених грошей ,це вже давно так працює з злодіями в Україні ,де ще збагачуються судді і прокурори .
вся ваша писанина без імен просто писанина
