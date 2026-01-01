Збитки - понад мільйон гривень: на Волині повідомили про підозру депутату обласної ради

Майнова шкода державному підприємству на понад мільйон гривень – на Волині повідомлено про підозру депутату обласної ради.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.На Волині викрито незаконні дії директора державного підприємства, депутата обласної ради, якими ДП завдано матеріальної шкоди на понад мільйон гривень.Керівник Волинської обласної прокуратуриповідомив посадовцю про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).Встановлено, що за результатами закупівель між державним підприємством та суб'єктом господарювання було укладено два договори про поставку дизельного палива.Згодом посадовець підписував додаткові угоди до договорів, згідно з якими вартість товару збільшувалась за відсутності для того підстав.У зв'язку з цим підприємство зайво сплатило за товар понад мільйон гривень.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на його майно.Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР Національної поліції України.