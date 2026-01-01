Відомий Шугар зірве хіти на благодійному фестивалі у Луцьку для порятунку Матвія Колядюка





Організатори анонсують виступи артистів і блогерів з інших міст, роботу фудкортів та виступ відомого українського співака Шугара, який здобув популярність завдяки вірусним іронічним хітам «Олєг», «Тьотя» та ін.



Серед заявлених учасників — DJ Shmell, Yasnychka, Aviel, Shevchuk, DJ Doc, DJ Бодя Луцький, Seleznov, DJ Gooch Brown, Andiy Marchuk, Lada Sing, Lika Savar, DJ Aleh Team, Aileena, DJ Mayska, Аліна Жук.



Для дітей підготувала програму «Країна мрій».



На заході



Захід пройде 28 лютого та 1 березня на території Замку Любарта. Початок — о 12:00.



Вхід на фестиваль — 500 гривень. Діти до 10 років можуть відвідати подію безкоштовно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже завтра, 28 лютого у Луцькому замку розпочнеться перший день благодійного фестивалю для порятунку Матвія Колядюка Організатори анонсують виступи артистів і блогерів з інших міст, роботу фудкортів та виступ відомого українського співака, який здобув популярність завдяки вірусним іронічним хітам «Олєг», «Тьотя» та ін.Серед заявлених учасників — DJ Shmell, Yasnychka, Aviel, Shevchuk, DJ Doc, DJ Бодя Луцький, Seleznov, DJ Gooch Brown, Andiy Marchuk, Lada Sing, Lika Savar, DJ Aleh Team, Aileena, DJ Mayska, Аліна Жук.Для дітей підготувала програму «Країна мрій».На заході збиратимуть кошти, щоб врятувати життя хлопчика Матвія Колядюка , який бореться з рідкісною генетичною хворобою — м’язовою дистрофією Дюшенна. Це прогресуюче захворювання поступово руйнує м’язи, а єдиний шанс зупинити його — наддорога ін’єкція вартістю 2,9 мільйона доларів.Захід пройде 28 лютого та 1 березня на території Замку Любарта. Початок — о 12:00.Вхід на фестиваль — 500 гривень. Діти до 10 років можуть відвідати подію безкоштовно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію