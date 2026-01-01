Колишню журналістку з Харкова призначили віцегубернаторкою Курської області рф

Вікторія Лукашова, яка працювала журналісткою в Харкові, обіймає посаду віцегубернаторки з інформаційної політики в Курській області росії.



На це звернула увагу журналістка Ірина Ромалійська, пише



За словами Ромалійської, у 2000-х роках вони з Лукашовою починали працювати в журналістиці та були колегами на телебаченні в медіагрупі «Об’єктив» у Харкові.



«Ми були близькими подругами. А потім Віта переїхала в Москву. А потім підтримала війну», — написала Ірина Ромалійська.



У коментарі Інституту масової інформації (ІМІ) вона розповіла про антиукраїнські переконання Лукашової ще під час спільної роботи.



«Наприклад, те, що вона дивиться новини не на українських каналах, а на російських. Або що вона перестала ходити в кінотеатри, коли їх перевели на українську мову. Але тоді, у 2006–2008 роках, я заплющувала на це очі», — сказала Ірина Ромалійська.



Ірина зазначає, що вони перестали спілкуватись у 2014 році під час Революції гідності. Тоді Вікторія Лукашова підтримувала колишнього президента України Віктора Януковича та вже жила в Москві. Після 2014 року Лукашова робила матеріали з окупованої території Донеччини.



Як пише ІМІ, у російській соцмережі «ВКонтакте» йдеться, що Лукашова закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. З 2023 року вона працювала в організації «Експертний інститут соціальних досліджень», де займалася інформаційною політикою на території Курської області росії та окупованої Луганщини. Також Вікторія Лукашова отримала подяку від президента росії та медаль «За вірність обов’язку».

