Коагулянти в практиці підготовки води в басейні





Коли варто застосовувати коагулянти

Процес об’єднання дрібних частинок у більші пластівці, які фільтр здатен затримати, — це коагуляція. Без цього етапу частина органічних речовин, пилу чи залишків косметики продовжує циркулювати у воді.



Коагуляцію варто проводити тоді, коли після шокового хлорування та кількох годин безперервної фільтрації вода не стала прозорою, а в ній залишаються дрібні частинки, що проходять крізь фільтр. Також потреба в засобі виникає в разі стійкої каламутності через високу жорсткість, порушення рівня pH або значне забруднення рідини органічними домішками, які не затримуються системою очищення.



Які коагулюючі засоби пропонує ринок

Часто каламутність з’являється під час запуску басейну або після інтенсивного купання. Навіть правильно підібраний дезінфектант не розв’язує проблему миттєво, адже частинки залишаються занадто дрібними для фільтра. У лінійці бренду хімії AquaDoctor, що давно завоював лідерські позиції на ринку, представлені різні варіанти коагулянтів:



рідкі коагулянти в каністрах 1, 5 або 20 л — для регулярного застосування та автоматичних систем дозування;

гранульовані засоби у фасуванні 1, 5 або 25 кг — для періодичної інтенсивного оброблення;

коагулянти в картриджах — для поступової дії;

професійні препарати — для басейнів із підвищеним навантаженням;

засоби, сумісні з піщаними та багатошаровими фільтрами — для ефективного затримання дрібнодисперсних частинок і підвищення якості фільтрації.

Великий асортимент AquaDoctor дає змогу врахувати об’єм чаші, тип фільтрації та інтенсивність використання басейну. Для ефективного результату після внесення препарату важливо забезпечити достатній час фільтрації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навіть якщо рівень хлору та pH у межах норми, дрібнодисперсні частинки можуть залишатися в товщі води та створювати ефект каламутності. Сьогодні коагулянт в басейн — необхідний елемент оброблення. Він використовується не замість фільтра, а разом із ним, підсилюючи ефективність очищення.Процес об’єднання дрібних частинок у більші пластівці, які фільтр здатен затримати, — це коагуляція. Без цього етапу частина органічних речовин, пилу чи залишків косметики продовжує циркулювати у воді.Коагуляцію варто проводити тоді, коли після шокового хлорування та кількох годин безперервної фільтрації вода не стала прозорою, а в ній залишаються дрібні частинки, що проходять крізь фільтр. Також потреба в засобі виникає в разі стійкої каламутності через високу жорсткість, порушення рівня pH або значне забруднення рідини органічними домішками, які не затримуються системою очищення.Часто каламутність з’являється під час запуску басейну або після інтенсивного купання. Навіть правильно підібраний дезінфектант не розв’язує проблему миттєво, адже частинки залишаються занадто дрібними для фільтра. У лінійці бренду хімії AquaDoctor, що давно завоював лідерські позиції на ринку, представлені різні варіанти коагулянтів:Великий асортимент AquaDoctor дає змогу врахувати об’єм чаші, тип фільтрації та інтенсивність використання басейну. Для ефективного результату після внесення препарату важливо забезпечити достатній час фільтрації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію