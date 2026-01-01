Волинянин знущався з матері і вимагав у неї гроші
Сьогодні, 10:16
Маневицький районний суд розглянув справу про домашнє насильство, вчинене жителем села у Довжицькому старостинському окрузі Маневицької громади.
Про це пише Нова доба з посиланням на постанову суду.
Як встановлено у судовому засіданні, 7 лютого 2026 року близько 8:00 ранку чоловік за місцем проживання в селі Велика Яблунька вчинив психологічне насильство щодо своєї матері. Зокрема він висловлювався на її адресу нецензурними словами та вимагав у неї гроші.
Відомо, що це порушення стало повторним протягом року.
На судове засідання чоловік не з’явився, однак подав заяву з проханням розглянути справу без його участі. Його вина підтверджувалася матеріалами справи – протоколом про адміністративне правопорушення, заявою та поясненнями потерпілої, а також рапортом працівника поліції.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні домашнього насильства та призначив йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу – 1190 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Нова доба з посиланням на постанову суду.
Як встановлено у судовому засіданні, 7 лютого 2026 року близько 8:00 ранку чоловік за місцем проживання в селі Велика Яблунька вчинив психологічне насильство щодо своєї матері. Зокрема він висловлювався на її адресу нецензурними словами та вимагав у неї гроші.
Відомо, що це порушення стало повторним протягом року.
На судове засідання чоловік не з’явився, однак подав заяву з проханням розглянути справу без його участі. Його вина підтверджувалася матеріалами справи – протоколом про адміністративне правопорушення, заявою та поясненнями потерпілої, а також рапортом працівника поліції.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні домашнього насильства та призначив йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу – 1190 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку 23-річний харків'янин під час конфлікту вбив чоловіка
Сьогодні, 10:43
СБУ: на відновленні Трипільської ТЕС вкрали 50 мільйонів
Сьогодні, 10:33
Волинянин знущався з матері і вимагав у неї гроші
Сьогодні, 10:16
На Донеччині загинув 22-річний воїн з Волині Назар Кіперчук, який добровольцем став на захист України
Сьогодні, 10:00
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 09:44