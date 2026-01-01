Волинянин знущався з матері і вимагав у неї гроші

Маневицький районний суд розглянув справу про домашнє насильство, вчинене жителем села у Довжицькому старостинському окрузі Маневицької громади.

Про це пише Нова доба з посиланням на постанову суду.

Як встановлено у судовому засіданні, 7 лютого 2026 року близько 8:00 ранку чоловік за місцем проживання в селі Велика Яблунька вчинив психологічне насильство щодо своєї матері. Зокрема він висловлювався на її адресу нецензурними словами та вимагав у неї гроші.

Відомо, що це порушення стало повторним протягом року.

На судове засідання чоловік не з’явився, однак подав заяву з проханням розглянути справу без його участі. Його вина підтверджувалася матеріалами справи – протоколом про адміністративне правопорушення, заявою та поясненнями потерпілої, а також рапортом працівника поліції.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні домашнього насильства та призначив йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу – 1190 гривень.

