На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Вогнеборці ліквідували пожежу в будинку на Ковельщині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

27 лютого о 00:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селищі Головне Ковельського району.

На місце виклику прибули вогнеборці 10-ї ДПРЧ м. Любомиль та МПО с. Головне. На місці працювала ланка газодимозахисної служби для роботи в непридатному для дихання середовищі. На гасіння подано два водяні стволи.
Під час ліквідації пожежі виявлено тіло чоловіка 1973 року народження. Ліквідовано займання о 00:39. Ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.
