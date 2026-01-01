На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік

Вогнеборці ліквідували пожежу в будинку на Ковельщині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.27 лютого о 00:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селищі Головне Ковельського району.На місце виклику прибули вогнеборці 10-ї ДПРЧ м. Любомиль та МПО с. Головне. На місці працювала ланка газодимозахисної служби для роботи в непридатному для дихання середовищі. На гасіння подано два водяні стволи.Під час ліквідації пожежі виявлено тіло чоловіка 1973 року народження. Ліквідовано займання о 00:39. Ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.