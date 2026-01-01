На Донеччині загинув 22-річний воїн з Волині Назар Кіперчук, який добровольцем став на захист України
Сьогодні, 10:00
В останній день лютого у скорботі й пошані громада проводжатиме у вічність 22-річного ковельчанина, який добровольцем став на захист держави і віддав найдорожче – власне життя.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
"Водій військової частини 3009 Національної гвардії України (бригади оперативного призначення «Любарт» 1-го корпусу «Азов»), солдат Кіперчук Назар Олександрович (23.06.2003 р.н.), отримав важкі поранення в ході бойових дій на Донеччині. Серце воїна зупинилося 24 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Чернігівка Покровського району", - йдеться в повідомленні.
Прощання із захисником відбудеться у суботу, 28 лютого, за наступним порядком:
13:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховання бійця відбудеться на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Коментарі 0
