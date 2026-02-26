Рада встановила максимальний рівень виплат сім’ям загиблих і зниклих безвісти захисників - 15 млн грн





Про це повідомило Міністерство оборони, пише



"Сім’ї загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців потребують справедливої соціальної підтримки. Водночас це питання є доволі чутливим. Родини загиблих не повинні отримати менше, ніж сім’ї військових, які вважались зниклими безвісти. Саме тому на державному рівні встановлено єдину граничну суму виплат, як для родин зниклих безвісти, так і загиблих захисників України", - йдеться в повідомленні.



Наразі родини загиблих воїнів отримують меншу суму ніж родини тих, хто зник безвісти, а потім був визнаний загиблим.



У разі отримання статусу зниклого безвісти військова частина нараховувала військовослужбовцю щомісячне грошове забезпечення, яке повністю або частково отримувала його родина. У разі визнання його загибелі – сім’ї додатково отримували одноразову грошову допомогу 15 млн грн.



Родини військових, чия загибель була одразу підтверджена, отримували лише одноразову грошову допомогу 15 млн грн.



Тепер родини зниклих безвісти військових продовжать отримувати їхнє грошове забезпечення. Але у разі визнання таких військовослужбовців загиблими, їхні рідні отримають різницю між сумою раніше виплачених коштів та граничною сумою виплат – 15 млн грн.



Якщо військовий написав особисте розпорядження – усі кошти нараховуватимуться вказаній ним особі.



В іншому випадку частина грошового забезпечення зберігається на депонованому рахунку та згодом виплачується йому або рідним. У разі повернення військовослужбовця усі нараховані гроші залишаються в нього. Якщо загальна сума виплат перевищила 15 млн грн до змін у законодавстві, то різницю повертати не потрібно.



"Тобто, сім’ї зниклих безвісти та загиблих воїнів матимуть однакову виплату від держави! Це буде справедливо", - зазначили в Міноборони.

