Пропускну здатність МПП «Ягодин» хочуть збільшити майже вдвічі

Пропускну здатність МПП «Ягодин» хочуть збільшити майже вдвічі
Волинську область відвідала делегація Європейського інвестиційного банку. За кошти європейського банку хочуть збільшити пропускну здатність МПП «Ягодин».

Про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Роман Романюк за результатами робочої зустрічі із з представниками Європейського інвестиційного банку, що відбулась 25 лютого 2026 року на МПП «Ягодин».

«Учора на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» відбулась важлива для нашої області та України загалом зустріч з представниками Європейського інвестиційного банку. Йшлося про реконструкцію пункту пропуску та будівництво нового терміналу, що дозволить збільшити пропускну спроможність», - розповів Роман Романюк.

Зокрема, делегація Європейського інвестиційного банку прибула, аби вивчити поточний стан функціонування МПП «Ягодин» та його роль у забезпеченні товарообороту між Україною та ЄС. Ми своєю чергою презентували проєкт будівництва та реконструкції та розповіли про економічну вигоду для усіх сторін.

Адже наразі пункт пропуску має 27 смуг: 13 на вʼїзд та 14 на виїзд. А будівництво нового вантажного терміналу збільшить кількість смуг пропуску приблизно вдвічі. Проєктно-кошторисна документація в процесі розробки, а зараз стоїть питання про фінансування, яке залежить від рішення Європейського інвестиційного банку.

Старший інженер з транспорту Директорату проєктів Європейського інвестиційного банку Пер Матіасен поцікавився наявним обладнанням для оформлення вантажів та чи автоматизовані й оцифровані усі процеси. Також приділяють багато уваги технічній складовій та координації цього проєкту між усіма сторонами в Україні та Республіці Польща, адже необхідна впевненість, що інша сторона у разі розбудови також буде готова працювати з таким трафіком.

Тож т.в.о. начальника ОВА від імені Волинської області запевнив, що досвід роботи з міжнародними донорами в регіоні є, відповідно стануть надійними партнерами в реалізації важливого та економічно вигідного проєкту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ягодин, реконструкція, Європейський інвестиційний банк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пропускну здатність МПП «Ягодин» хочуть збільшити майже вдвічі
Сьогодні, 08:25
Волинянин став срібним призером Кубка України. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Волинські енергетики пояснили, як біля багатоквартирного будинку облаштувати зарядну станцію для електрокара
Сьогодні, 05:28
Школи повідомлятимуть поліцію про пропуски та прогули учнів
Сьогодні, 03:41
У збірній України на Паралімпіаді виступатимуть 6 волинян. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Медіа
відео
1/8