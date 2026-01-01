Волинські енергетики пояснили, як біля багатоквартирного будинку облаштувати зарядну станцію для електрокара

Кількість електромобілів на Волині щороку зростає. Водночас дедалі частіше виникає практичне питання: як правильно та безпечно організувати зарядку авто біля багатоквартирного будинку.Волинські енергетики пояснили, як облаштувати зарядну станцію біля будинку.Щоб підійти до теми відповідально, варто спершу розібратися у розмежуванні відповідальності за мережі:«Волиньобленерго» відповідає за електромережі до загальнобудинкової щитової;ОСББ або управитель відповідають за всі внутрішньобудинкові мережі та їхню готовність витримувати додаткове навантаження від зарядних станцій.Питання облаштування зарядних станцій у багатоквартирних будинках уже врегульоване законом (ст. 16 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»).Згідно із нормами:– ОСББ може облаштовувати на прибудинковій території місця для паркування із зарядними станціями.– Загальні збори ОСББ встановлюють правила користування станціями та визначають порядок компенсації витрат на їх утримання і спожиту електроенергію.– Обов’язкова умова – окремий облік електроенергії, спожитої кожною станцією.Отже, організація зарядного місця – це спільне рішення мешканців будинку та їхня відповідальність.Також важливо: не слід використовувати подовжувачі для зарядки електромобіля, адже це небезпечно і може призвести до пожежі.