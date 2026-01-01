Школи повідомлятимуть поліцію про пропуски та прогули учнів

В Україні запроваджують швидку систему сповіщень про прогули в школах та дитсадках. Тепер освітяни, поліція та соцслужби будуть миттєво обмінюватися даними.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заявуначальника управління ювенальної превенції Національної поліції України.За словами Богдана, раніше інформація про те, що дитина не прийшла на уроки, могла тижнями "губитися" у паперових звітах.Нові правила вводять цифрові сервіси та суворі дедлайни - якщо дитина без поважної причини зникає з навчання, ювенальні поліцейські дізнаються про це майже одразу.Богдан наголосив, що це допоможе правоохоронцям швидше реагувати на небезпечні ситуації та підтримувати сім'ї, які опинилися у скруті."Оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати інформацію та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу. У центрі уваги - безпека дітей та підтримка родин", - наголосив він.Як працюватиме контрольУряд чітко прописав алгоритм дій для шкіл, садочків та поліції. Основна ставка - на швидкість та цифровізацію.Цифрові сервіси - дані передаватимуть через автоматизовані системи, що виключає затримки через "людський фактор".Чіткі терміни - встановлено конкретний час, протягом якого школа має повідомити про відсутність учня.Єдина система - поліція та освітяни діятимуть як злагоджений механізм для захисту прав дитини.Василь Богдан підкреслив, що такі зміни допоможуть створити систему раннього реагування на ризики."Це ще один важливий крок до формування єдиної системи раннього реагування на ризики, пов’язані з порушенням права дітей на освіту", - зазначив посадовець.Оновлення та зміни в освітіНагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що у Міносвіти пояснили, чи будуть учні сидіти за партами у червні та чи вплине весняна ситуація в енергосистемі на графік канікул.Крім того, абітурієнтам розповіли про нюанси вступу та НМТ - зокрема, хто саме має право складати іспити за кордоном.Також міністр освіти Оксен Лісовий дав роз'яснення щодо того, чи можуть дітям забороняти смартфони на уроках та як регулюється використання гаджетів у школах.