Під час проходження лікування помер молодий воїн з Волині Вадим Гуска
Жорстока війна продовжує забирати життя воїнів не тільки на полі бою. Під час проходження лікування відійшов у Вічність молодий воїн.

Про це повідомляють на сторінці Городищенської громади.

"З глибоким сумом повідомляємо, що солдат, хімік-дозиметрист відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту Гуска Вадим Русланович, 27.07.1997 року народження, помер під час проходження лікування", - йдеться у дописі.

Про час і місце зустрічі, а також про дату та місце проведення церемонії прощання і поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.

