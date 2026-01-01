Під час проходження лікування помер молодий воїн з Волині Вадим Гуска

Жорстока війна продовжує забирати життя воїнів не тільки на полі бою. Під час проходження лікування відійшов у Вічність молодий воїн.Про це повідомляють на сторінці Городищенської громади."З глибоким сумом повідомляємо, що солдат, хімік-дозиметрист відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту Гуска Вадим Русланович, 27.07.1997 року народження, помер під час проходження лікування", - йдеться у дописі.Про час і місце зустрічі, а також про дату та місце проведення церемонії прощання і поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.