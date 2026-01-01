Під час проходження лікування помер молодий воїн з Волині Вадим Гуска
Сьогодні, 23:19
Жорстока війна продовжує забирати життя воїнів не тільки на полі бою. Під час проходження лікування відійшов у Вічність молодий воїн.
Про це повідомляють на сторінці Городищенської громади.
"З глибоким сумом повідомляємо, що солдат, хімік-дозиметрист відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту Гуска Вадим Русланович, 27.07.1997 року народження, помер під час проходження лікування", - йдеться у дописі.
Про час і місце зустрічі, а також про дату та місце проведення церемонії прощання і поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
