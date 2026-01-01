На війні загинув воїн з Луцької громади Володимир Марчук

На Волинь знову надійшла страшна звістка про загибель на війні воїна-краянина.

Про загибель захисника повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Солдат Марчук Володимир Адамович загинув 13.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Юнаківка Сумської області", - йдеться у дописі.


Житель с. Княгининок Марчук Володимир Адамович, 10.07.1969 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти стрілецького батальйону.

Щирі співчуття рідним та близьким.
Вічна пам'ять, честь та шана Герою!

Теги: Волинь, Луцьки, Княгининок, війна, втрата, смерть, загибель, Валентин Марчук
