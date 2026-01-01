На війні загинув воїн з Луцької громади Володимир Марчук





Про загибель захисника повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.



"Солдат Марчук Володимир Адамович загинув 13.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Юнаківка Сумської області", - йдеться у дописі.





Житель с. Княгининок Марчук Володимир Адамович, 10.07.1969 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти стрілецького батальйону.



Щирі співчуття рідним та близьким.

Вічна пам'ять, честь та шана Герою!

