На війні загинув воїн з Луцької громади Володимир Марчук
Сьогодні, 22:03
На Волинь знову надійшла страшна звістка про загибель на війні воїна-краянина.
Про загибель захисника повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Солдат Марчук Володимир Адамович загинув 13.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Юнаківка Сумської області", - йдеться у дописі.
Житель с. Княгининок Марчук Володимир Адамович, 10.07.1969 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти стрілецького батальйону.
Щирі співчуття рідним та близьким.
Вічна пам'ять, честь та шана Герою!
