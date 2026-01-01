«Хочу повернутися додому», - кримська татарка, яка живе у Луцьку, мріє мандрувати Кримом

Султаніє Зейнідіновою.



Коли дівчині було 7 років, її родина виїхала із Джанкойського району Криму до Луцька через окупацію півострова Росією у 2014-му, - повідомляє



"Я дуже хочу повернутися додому, бо не встигла побачити ані Бахчисарая, ані інших визначних кримськотатарських пам'яток. Мені б хотілося помандрувати по Криму, поїсти й побачити всю цю красу не лише з книжок, картинок в інтернеті, а в реальності", — каже Султаніє Зейнідінова.



Пам’ятає, що боротьба за Крим розпочалася задовго до 26 лютого 2014 року — з Революції Гідності. Родина спостерігала за подіями у Києві, їздила на мітинги. Дівчина додає, після того, як українці перемогли режим Януковича, сім’я сподівалася, що ситуація в країні зміниться на краще.



"Одного вечора вимкнули українське телебачення, оскільки російські окупанти захопили усі студії, адмінбудівлі, ЗМІ. Татові подзвонили, сказали повернути антену на Сімферополь, і тоді буде ловити АТР, і

це було нашим єдиним зв'язком зі світом", — додає вона.



Згодом батько Сервер ухвалив рішення, що Султаніє зі старшою сестрою та мамою мають виїхати у безпечний Луцьк, а він зі сином на деякий час залишиться у Криму. Батько не хотів, аби вона зростала в російській пропаганді й хотів дати їй гарну освіту, додає студентка.



Після проведення псевдореферендуму у березні, чоловік приєднався до сім’ї у Луцьку. Тут вони проживають 12 років. Султаніє зізнається, що довго обговорювали: чи залишитись, чи виїхати з Криму. Каже, багато кримських татар залишились на Батьківщині. Зейнідінові також розглядали варіанти життя у Києві та у Львові, але все ж таки зупинилися у Луцьку.



Тут навчалася старша донька, місто вже було знайоме.



"У моїй родині відкрито говорили про події, які відбуваються. І я, звісно, переживала за себе, за свою родину, за те, як я буду банально ходити в школу. Плюс тоді ще була моя бабуся, яка пережила депортацію і ми переживали за неї", — пригадує Султаніє.



Оскільки кримськотатарська увійшла до списку мов на межі зникнення, а дівчина вміла добре спілкуватися рідною мовою, вирішила розвивати свої знання у науковому напрямку. З цією думкою вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на курс кримськотатарської філології.



Наразі перекладає для медіа з української на кримськотатарську та з кримськотатарської на англійську. Також займається громадською діяльністю, намагається висвітлювати тему Криму.



З 11 класу починала створювати поезію і невеликі прозові твори, тепер пише для літературного українсько-кримськотатарського проєкту "Кримський інжир". Замислюється, щоб видати книжку.



"Усі ми знаємо слова "кава", "тютюн", також у Херсонській, Донецькій областях є діалекти, що мають кримськотатарське походження. Наші народи переймали щось один в одного. У кримськотатарській є також запозичення з української – це слово "сірник"", — додає вона.

Султаніє Зейнідінова



У Луцьку родина Султаніє розвиває традиційну культуру кримських татар. Дівчина — мусульманка, сповідує іслам.



Під час заходу "Мій Крим — моя свобода" Султаніє запропонувала молоді написати листи підтримки політв’язням, які засуджені російськими судами й відбувають покарання у Криму та на території РФ.



Султаніє Зейнідінова перекладає листи на кримськотатарську в рамках акції "Листи вільного Криму". Також дівчина з російської на українську перекладає відповіді з ув’язнення.



Як додали присутні на заході ліцеїсти Анна Ткачук та Ілля Галабуз, такі зустрічі пробуджують національну свідомість в учасників. Їх зацікавила ініціатива написання листів, адже переконані, що через кореспонеднцію можна подарувати надію політв’язням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Дня спротиву окупації Криму у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася зустріч із кримською татаркою, студенткою кримськотатарської філології, перекладачкою та письменницею 19-річноюКоли дівчині було 7 років, її родина виїхала із Джанкойського району Криму до Луцька через окупацію півострова Росією у 2014-му, - повідомляє Суспільне "Я дуже хочу повернутися додому, бо не встигла побачити ані Бахчисарая, ані інших визначних кримськотатарських пам'яток. Мені б хотілося помандрувати по Криму, поїсти й побачити всю цю красу не лише з книжок, картинок в інтернеті, а в реальності", — каже Султаніє Зейнідінова.Пам’ятає, що боротьба за Крим розпочалася задовго до 26 лютого 2014 року — з Революції Гідності. Родина спостерігала за подіями у Києві, їздила на мітинги. Дівчина додає, після того, як українці перемогли режим Януковича, сім’я сподівалася, що ситуація в країні зміниться на краще."Одного вечора вимкнули українське телебачення, оскільки російські окупанти захопили усі студії, адмінбудівлі, ЗМІ. Татові подзвонили, сказали повернути антену на Сімферополь, і тоді буде ловити АТР, іце було нашим єдиним зв'язком зі світом", — додає вона.Згодом батько Сервер ухвалив рішення, що Султаніє зі старшою сестрою та мамою мають виїхати у безпечний Луцьк, а він зі сином на деякий час залишиться у Криму. Батько не хотів, аби вона зростала в російській пропаганді й хотів дати їй гарну освіту, додає студентка.Після проведення псевдореферендуму у березні, чоловік приєднався до сім’ї у Луцьку. Тут вони проживають 12 років. Султаніє зізнається, що довго обговорювали: чи залишитись, чи виїхати з Криму. Каже, багато кримських татар залишились на Батьківщині. Зейнідінові також розглядали варіанти життя у Києві та у Львові, але все ж таки зупинилися у Луцьку.Тут навчалася старша донька, місто вже було знайоме."У моїй родині відкрито говорили про події, які відбуваються. І я, звісно, переживала за себе, за свою родину, за те, як я буду банально ходити в школу. Плюс тоді ще була моя бабуся, яка пережила депортацію і ми переживали за неї", — пригадує Султаніє.Оскільки кримськотатарська увійшла до списку мов на межі зникнення, а дівчина вміла добре спілкуватися рідною мовою, вирішила розвивати свої знання у науковому напрямку. З цією думкою вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на курс кримськотатарської філології.Наразі перекладає для медіа з української на кримськотатарську та з кримськотатарської на англійську. Також займається громадською діяльністю, намагається висвітлювати тему Криму.З 11 класу починала створювати поезію і невеликі прозові твори, тепер пише для літературного українсько-кримськотатарського проєкту "Кримський інжир". Замислюється, щоб видати книжку."Усі ми знаємо слова "кава", "тютюн", також у Херсонській, Донецькій областях є діалекти, що мають кримськотатарське походження. Наші народи переймали щось один в одного. У кримськотатарській є також запозичення з української – це слово "сірник"", — додає вона.Султаніє ЗейнідіноваУ Луцьку родина Султаніє розвиває традиційну культуру кримських татар. Дівчина — мусульманка, сповідує іслам.Під час заходу "Мій Крим — моя свобода" Султаніє запропонувала молоді написати листи підтримки політв’язням, які засуджені російськими судами й відбувають покарання у Криму та на території РФ.Султаніє Зейнідінова перекладає листи на кримськотатарську в рамках акції "Листи вільного Криму". Також дівчина з російської на українську перекладає відповіді з ув’язнення.Як додали присутні на заході ліцеїсти Анна Ткачук та Ілля Галабуз, такі зустрічі пробуджують національну свідомість в учасників. Їх зацікавила ініціатива написання листів, адже переконані, що через кореспонеднцію можна подарувати надію політв’язням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію