У Луцьку горіла котельня одного із закладів. ФОТО
Сьогодні, 20:35
В обласному центрі Волині сталася пожежа в котельні закладу.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в котельні одного з закладів
Сьогодні о 16:16 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в котельні на вулиці Чорновола. Працівники закладу ще до прибуття підрозділів гасили полум’я вогнегасниками, рятувальники подали на гасіння водяний ствол і о 16:42 пожежу ліквідували.
Причина пожежі встановлюється, постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в котельні одного з закладів
Сьогодні о 16:16 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в котельні на вулиці Чорновола. Працівники закладу ще до прибуття підрозділів гасили полум’я вогнегасниками, рятувальники подали на гасіння водяний ствол і о 16:42 пожежу ліквідували.
Причина пожежі встановлюється, постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Хочу повернутися додому», - кримська татарка, яка живе у Луцьку, мріє мандрувати Кримом
Сьогодні, 21:16
У Луцьку горіла котельня одного із закладів. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 27 лютого
Сьогодні, 20:00