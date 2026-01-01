У Луцьку горіла котельня одного із закладів. ФОТО

В обласному центрі Волині сталася пожежа в котельні закладу.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в котельні одного з закладів
Сьогодні о 16:16 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в котельні на вулиці Чорновола. Працівники закладу ще до прибуття підрозділів гасили полум’я вогнегасниками, рятувальники подали на гасіння водяний ствол і о 16:42 пожежу ліквідували.

Причина пожежі встановлюється, постраждалих немає.


