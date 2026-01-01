Коли у Луцьку розпочнеться масштабний ремонт доріг? Поліщук дав відповідь

Масштабний ремонт вулиць Луцька стартує після встановлення стійкої теплої погоди, зокрема коли розпочнуть роботу асфальтобетонні заводи.Про стан дорожнього покриття в громаді міський головависловився під час оперативної наради у четвер, 26 лютого.«Протягом січня-лютого ми працювали над усуненням найбільш аварійних вибоїн і ям методом холодного асфальту. Перед тим, як його вкладати, яму висушують, газовою грілкою розігрівають і вкладають туди цей асфальт, розігрівають асфальт і потім його вирівнюють. Звісно, необхідний час для того, щоб усунути пошкодження асфальту в межах однієї ями, більший, ніж тоді, коли це робиться традиційним методом, але таким чином ми хоча б трішки покращуємо ситуацію», – сказав Поліщук.«Як тільки погода дозволятиме, ми будемо одразу приступати. Сьогодні вже оголошуються публічні закупівлі на ремонти тих чи тих доріг. Ми будемо над цим дуже активно працювати.Хочу сказати, що є певні несправедливі, на мою думку, зауваження: мовляв, дороги зійшли разом зі снігом. Так, можливо, ті дороги, які ремонтувалися 20-30 років тому й більше. Вони ремонтуються поточним ремонтом і під час такої зими, коли є низка великих перепадів температур, велика кількість циклів замерзання-розмерзання, звичайно, вони постраждали. Це вулиціта інші.Вважаю необґрунтованими закиди про те, що разом зі снігом зійшов і асфальт на всіх дорогах. На жодній із доріг, які були капітально відремонтовані за моєї каденції, асфальт не зійшов зі снігом», — наголосив міський голова Ігор Поліщук.