Коли у Луцьку розпочнеться масштабний ремонт доріг? Поліщук дав відповідь
Сьогодні, 20:02
Масштабний ремонт вулиць Луцька стартує після встановлення стійкої теплої погоди, зокрема коли розпочнуть роботу асфальтобетонні заводи.
Про стан дорожнього покриття в громаді міський голова Ігор Поліщук висловився під час оперативної наради у четвер, 26 лютого.
«Протягом січня-лютого ми працювали над усуненням найбільш аварійних вибоїн і ям методом холодного асфальту. Перед тим, як його вкладати, яму висушують, газовою грілкою розігрівають і вкладають туди цей асфальт, розігрівають асфальт і потім його вирівнюють. Звісно, необхідний час для того, щоб усунути пошкодження асфальту в межах однієї ями, більший, ніж тоді, коли це робиться традиційним методом, але таким чином ми хоча б трішки покращуємо ситуацію», – сказав Поліщук.
«Як тільки погода дозволятиме, ми будемо одразу приступати. Сьогодні вже оголошуються публічні закупівлі на ремонти тих чи тих доріг. Ми будемо над цим дуже активно працювати.
Хочу сказати, що є певні несправедливі, на мою думку, зауваження: мовляв, дороги зійшли разом зі снігом. Так, можливо, ті дороги, які ремонтувалися 20-30 років тому й більше. Вони ремонтуються поточним ремонтом і під час такої зими, коли є низка великих перепадів температур, велика кількість циклів замерзання-розмерзання, звичайно, вони постраждали. Це вулиці Набережна, Рівненська, Львівська, Володимирська, проспект Грушевського та інші.
Вважаю необґрунтованими закиди про те, що разом зі снігом зійшов і асфальт на всіх дорогах. На жодній із доріг, які були капітально відремонтовані за моєї каденції, асфальт не зійшов зі снігом», — наголосив міський голова Ігор Поліщук.
