Після приєднання до ЄС Україна буде зобов'язана перейти на євро, питання – за який період, - голова НБУ

Після приєднання до ЄС Україна буде зобов'язана перейти на євро, питання – за який період, - голова НБУ
Національний банк для євроінтеграції має мету адаптувати все регуляторне поле з його зони відповідальності до кінця 2027-го. Станом на зараз евівалентність становить 78 %.

Про це голова НБУ Андрій Пишний сказав під час організованого спільно з LB публічного діалогу. На момент повномасштабної війни еквівалетність була нижчою – на рівні 50 %.

“Про що це говорить? Що війна – не привід зупинятися. Навіть якщо ти працюєш в кризових умовах і над реалізацією кризового пакету – постійно пам’ятай, що ти зобов’язаний створювати перспективу. Перспектива для нас – це членство в Євросоюзі”, – сказав він.

Україна рухає туди і банківську, і страхову системи, і платіжні системи, і регуляції. Про те, чи буде Україна переходити на євро після приєднання до Євросоюзу, керівник Нацбанку сказав:

“Зона євро – ми будемо дуже-дуже уважно думати. Це не панацея. Ми повинні розуміти, що це обмеження суверенітету монетарного, це трансфер. Потрібен він нам буде чи ні – ми будемо зважати”, – сказав він.

Все залежатиме від вхідних параметрів. Членство ЄС несе зобов’язання за певний період часу приєднатися до єврозони, але коли – будуть дискутувати з народними депутатами та урядом, пояснив Андрій Пишний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЄС, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли у Луцьку розпочнеться масштабний ремонт доріг? Поліщук дав відповідь
Сьогодні, 20:02
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 27 лютого
Сьогодні, 20:00
Після приєднання до ЄС Україна буде зобов'язана перейти на євро, питання – за який період, - голова НБУ
Сьогодні, 19:05
Смачне VS корисне. Навіщо обирати щось одне, коли є ЯГОДАР!
Сьогодні, 18:50
Семеро прикордонників Волинського загону отримали державні нагороди
Сьогодні, 18:20
Медіа
відео
1/8