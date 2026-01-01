Смачне VS корисне. Навіщо обирати щось одне, коли є ЯГОДАР!





Але це не так, і команда



Про користь джемів і їх унікальні властивості

Нутриціологи і спеціалісти дотичні до теми здорового харчування наголошують - джем це про смакоту, яка є одночасно і дуже корисною. Якщо дуже коротко то джеми:



це збережені корисні речовини з ягід та фруктів;

це джерело швидкої енергії. АЛЕ не плутати з фастфудом!;

це максимально природне рішення для кращого травлення;

це справжній покращувач настрою.

А тепер детально про унікальні властивості джемів. Спеціальна технологія підготовки фруктів та ягід до подальшого використання при виготовленні джемів Ягодар дозволяє зберігати левову частину поживних та корисних елементів. В результаті правильної заморозки та переробки готові продукти (джеми) зберігають вітаміни в тому числі вітамін С, антиоксиданти, мінерали. Що це значить? Що вживання джемів сприяє підтримці імунітету і підвищенню здатності організму протистояти навіть такому «злу» як утворення вільних радикалів.



Оскільки готові продукти, а саме джеми Ягодар, насичені натуральним цукром (з ягід та фруктів), то їх помірне вживання гарантує швидке відновлення сил. Не дивно, що саме джеми Ягодар рекомендують студентам та учням, а також спортсменам і всім хто веде активний спосіб життя.



Оскільки джеми Ягодар НЕ містять консервантів і барвників, то вони безпечні для всіх незалежно від віку. А оскільки вони містять пектин, який активізує роботу кишківника і виводить шкідливі речовини, то ваше травлення буде «під наглядом» і радуватиме своєю безперебійною роботою.





А ще джеми Ягодар смачні, ароматні, красиві, мають ніжну текстуру і неперевершений смак. З чим у вас асоціюється такий набір характеристик? Правильно, з домашнім затишком, комфортом, безпекою. А це в свою чергу має позитивний вплив на психоемоційний стан сучасної людини і знижує рівень кортизолу, про який всі говорять і якого всі бояться. Та з джемами Yagodar навіть кортизол відступає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Коли мова йде про правильне харчування, у багатьох з нас виникає чітка асоціація з несмачними стравами, прісними смаками, обмеженням щодо рівня «солодкості» тощо. Тобто більшість з нас переконана, що більшість з корисних продуктів не смачні. Тому дотримуватися стандартів правильного харчування і при цьому отримувати насолоду від їжі неможливо.Але це не так, і команда Ягодар готова вас в цьому переконати. Обирайте будь-який з наших продуктів і переконайтеся в унікальній комбінації корисності і смачності. Причому свій продукт в цій лінійці знайде для себе і пані, яка дуже ретельно слідкує за фігурою, і спортивний юнак, і ті хто не уявляє своє життя без солодкого, і навіть ті, хто мусить себе обмежувати по стану здоров’я. Бо правильно приготований джем з правильних продуктів - це користь та смакота для всіх і кожного.Нутриціологи і спеціалісти дотичні до теми здорового харчування наголошують - джем це про смакоту, яка є одночасно і дуже корисною. Якщо дуже коротко то джеми:А тепер детально про унікальні властивості джемів. Спеціальна технологія підготовки фруктів та ягід до подальшого використання при виготовленні джемів Ягодар дозволяє зберігати левову частину поживних та корисних елементів. В результаті правильної заморозки та переробки готові продукти (джеми) зберігають вітаміни в тому числі вітамін С, антиоксиданти, мінерали. Що це значить? Що вживання джемів сприяє підтримці імунітету і підвищенню здатності організму протистояти навіть такому «злу» як утворення вільних радикалів.Оскільки готові продукти, а саме джеми Ягодар, насичені натуральним цукром (з ягід та фруктів), то їх помірне вживання гарантує швидке відновлення сил. Не дивно, що саме джеми Ягодар рекомендують студентам та учням, а також спортсменам і всім хто веде активний спосіб життя.Оскільки джеми Ягодар НЕ містять консервантів і барвників, то вони безпечні для всіх незалежно від віку. А оскільки вони містять пектин, який активізує роботу кишківника і виводить шкідливі речовини, то ваше травлення буде «під наглядом» і радуватиме своєю безперебійною роботою.А ще джеми Ягодар смачні, ароматні, красиві, мають ніжну текстуру і неперевершений смак. З чим у вас асоціюється такий набір характеристик? Правильно, з домашнім затишком, комфортом, безпекою. А це в свою чергу має позитивний вплив на психоемоційний стан сучасної людини і знижує рівень кортизолу, про який всі говорять і якого всі бояться. Та з джемаминавіть кортизол відступає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію