Семеро прикордонників Волинського загону отримали державні нагороди

Сергій, Віталій, Ігор, Сергій, Олександр, Микола та Іван, які нещодавно повернулися з Харківщини, отримали медалі "За військову службу Україні".



Державні нагороди бійцям у Києві вручив заступник голови Держприкордонслужби, генерал-майор Сергій Сердюк, повідомили 26 лютого в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише



Серед тих, хто отримав нагороду — 39-річний Сергій на псевдо "Кракен" із Турійської громади Ковельського району, який свого часу пройшов строкову службу в танкових військах. Перед війною працював будівельником, мобілізувався до лав Волинського прикордонного загону в березні 2022 року.



Прикордонник пройшов чотири ротації на схід країни. Під час виїздів на Донеччину військовослужбовець виконував бойові завдання поблизу Мар'їнки та Авдіївки, пізніше провдовж двох ротацій воював на Харківщині.



Медаль також отримав 28-річний Віталій на позивний "Бібєр", який родом із Зимнівської громади Володимирського району. У червні 2024 року чоловік разом зі своїм старшим братом Дмитром уклав контракт із ДПСУ. Відтоді служив на українсько-білоруській ділянці кордону, а його брат — на українсько-польській.



Торік вони з бойовим підрозділом загону вирушили до Харківської області. Віталію із побратимами довелося виконувати бойові завдання на Куп'янському напрямку, зокрема відбивати російські штурми і брати в полон окупантів. Під час одного з боїв "Бібєр" отримав поранення і тривалий час лікувався. Згодом повернувся до свого підрозділу.



Наразі бійці прикордонної комендатури швидкого реагування перебувають на відновленні на Волині та готуються до чергового виїзду на лінію бойового зіткнення.



Довідково: Медаль "За військову службу Україні" — це державна нагорода, якою відзначають військовослужбовців ЗСУ, а також військовослужбовців інших військових формувань за самовіддані дії, прояв відваги та мужності при захисті державних інтересів України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Семеро військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону —, які нещодавно повернулися з Харківщини, отримали медалі "За військову службу Україні".Державні нагороди бійцям у Києві вручив заступник голови Держприкордонслужби, генерал-майор, повідомили 26 лютого в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише Суспільне Серед тих, хто отримав нагороду — 39-річний Сергій на псевдо "Кракен" із Турійської громади Ковельського району, який свого часу пройшов строкову службу в танкових військах. Перед війною працював будівельником, мобілізувався до лав Волинського прикордонного загону в березні 2022 року.Прикордонник пройшов чотири ротації на схід країни. Під час виїздів на Донеччину військовослужбовець виконував бойові завдання поблизу Мар'їнки та Авдіївки, пізніше провдовж двох ротацій воював на Харківщині.Медаль також отримав 28-річний Віталій на позивний "Бібєр", який родом із Зимнівської громади Володимирського району. У червні 2024 року чоловік разом зі своїм старшим братом Дмитром уклав контракт із ДПСУ. Відтоді служив на українсько-білоруській ділянці кордону, а його брат — на українсько-польській.Торік вони з бойовим підрозділом загону вирушили до Харківської області. Віталію із побратимами довелося виконувати бойові завдання на Куп'янському напрямку, зокрема відбивати російські штурми і брати в полон окупантів. Під час одного з боїв "Бібєр" отримав поранення і тривалий час лікувався. Згодом повернувся до свого підрозділу.Наразі бійці прикордонної комендатури швидкого реагування перебувають на відновленні на Волині та готуються до чергового виїзду на лінію бойового зіткнення.Медаль "За військову службу Україні" — це державна нагорода, якою відзначають військовослужбовців ЗСУ, а також військовослужбовців інших військових формувань за самовіддані дії, прояв відваги та мужності при захисті державних інтересів України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію