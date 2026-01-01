На волинській річці помітили лебедів, які залишилися на зимівлю





Про це в коментарі Юрій Корх.



"Вперше в цьому році, цієї зими, виявили гніздівлю цих птахів. На Любязькому озері (озеро Люб'язь — ред.) вперше в грудні бачили 5 особин. На річці Стохід — 3 особини. І от нещодавно виявили 2 особини, пару лебедів, на Прип'яті", — сказав фахівець.



Юрій Корх зазначив: через теплу зиму в попередні 3-4 роки на водоймах національного парку неодноразово помічали лебедів-кликунів, котрі не кочували в пошуках більш придатного місця, а залишалися зимувати.



"Стала тепліша зима. Їм нормально, вони пристосовуються. Є місця на річках, які не замерзають, бо там більша течія. Так і харчуються, виїдають те, що є: якісь водорості, коріння, дрібних жуків і рибу", — додав науковий співробітник нацпарку.



Також під час польових спостережень зафіксували гоголя, сорокопуда сірого, які занесені до Червоної книги України, а також гуску сіру, вівсянку очеретяну і мартина жовтолапого.



Довідково: Лебідь-кликун — це великий водоплавний птах, довжина тіла якого становить 140-165 см, розмах крил — 200-230 см, а вага — 9-15 кг. У дорослої особини оперення біле, дзьоб чорний, а на шиї є характерний чорний гребінь. Лебідь-кликун має довгу шию та потужний дзьоб, що допомагає йому ловити рибу, молюсків та інших водних тварин. Це перелітний птах, що зимує в Південній Європі, Африці та Азії. В Україні занесений до Червоної книги в статусі "вразливий".

