В Україні з'явиться польський державний банк





Про це повідомляє



Зокрема, Рада ухвалила Закон "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні".



Угода створює правові підстави для діяльності BGK на території України. Вона передбачає можливість надання українському уряду, державним і приватним установам та організаціям допомоги у формі позик та інших фінансових інструментів.



"Реалізація угоди сприятиме пришвидшенню відновлення України, розвитку фінансового та інвестиційного співробітництва з Польщею, а також залученню додаткових ресурсів для реалізації проєктів економічного розвитку", - йдеться у заяві.



У липні 2025 року BGK підписав листи про наміри, які дозволяють надавати позики підприємцям Польщі для інвестицій, пов'язаних з відновленням України.



Новий кредит для України



Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна та МВФ досягли попередньої домовленості про запуск нової чотирирічної програми фінансування обсягом 8,1 млрд доларів.



Водночас отримання коштів передбачає виконання низки умов. Одну з них Україна вже виконала - Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік. Серед інших вимог МВФ - запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень.



У січні цього року глава МВФ Крісталіна Георгієва під час візиту до Києва заявила, що Фонд може надати Україні до одного року для ухвалення необхідних змін щодо цього податку.



Нещодавно стало відомо, що МВФ скасував попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів, а саме вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору.

