У Луцьку планують придбати 18 нових тролейбусів





Про це під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету повідомив директор департаменту економічної політики Борис Смаль, пише



За його словами, тендер на закупівлю вже провели, пропозиції відкрили та оцінили. Нині документи передані на експертизу. Очікується, що вона триватиме кілька тижнів, після чого міська рада зможе вийти на підписання договору.



На придбання використають кредитні гроші. Загальна вартість проєкту становить 7,6 млн євро:



сума позики: 6,330 млн євро;



власний внесок: 1, 266 млн євро (ПДВ).



Для оновлення тролейбусного парку міста у 2023 році на цю суму планували закупити 30 низькопідлогових тролейбусів. Однак, у 2026 за ці гроші зможуть придбати лише 18 одиниць через зростання цін.



Участь у тендері брала лише одна компанія, повідомив misto.media Борис Смаль. Відомо, що це український виробник.



У департаменті економіки розраховують, що всі тролейбуси вдасться отримати вже цього року, якщо не виникне затримок з боку банку. Оцінку тендерної пропозиції міськрада спрямувала на місяць раніше заявленого терміну.



Нагадаємо, у 2022 році Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду «Міський громадський транспорт II» між Україною та ЄІБ. До неї входив і субпроєкт «Оновлення тролейбусного парку м. Луцька». Придбати нові тролейбуси обіцяли кілька років поспіль, але тендер постійно переносили.



Раніше, у 2020—2022 роках в межах першого аналогічного проєкту Луцьк придбав 29 нових 12-метрових низькопідлогових тролейбусів виробництва автозаводу «Богдан».

