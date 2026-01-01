В Україну повернули 1000 тіл загиблих українських військових

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У подальшому, слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Востаннє репатріаційні заходи відбулися 29 січня, тоді в Україну повернули тисячу тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським полеглим оборонцям.
Теги: Росія, війна
