В Україну повернули 1000 тіл загиблих українських військових





Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



У подальшому, слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.



Востаннє репатріаційні заходи відбулися 29 січня, тоді в Україну повернули тисячу тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським полеглим оборонцям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам.Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.У подальшому, слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.Востаннє репатріаційні заходи відбулися 29 січня, тоді в Україну повернули тисячу тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським полеглим оборонцям.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію