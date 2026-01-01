В Україну повернули 1000 тіл загиблих українських військових
Сьогодні, 14:10
Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У подальшому, слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.
Востаннє репатріаційні заходи відбулися 29 січня, тоді в Україну повернули тисячу тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським полеглим оборонцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У подальшому, слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.
Востаннє репатріаційні заходи відбулися 29 січня, тоді в Україну повернули тисячу тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським полеглим оборонцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україну повернули 1000 тіл загиблих українських військових
Сьогодні, 14:10
Проєктування та інженерна підготовка сонячної електростанції
Сьогодні, 14:08
На Волині затримали п'яного водія
Сьогодні, 13:41
Помер відомий залізничник, керівник пасажирського вагонного депо на Волині Олександр Стречен
Сьогодні, 13:17