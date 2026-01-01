На Волині затримали п'яного водія

Сьогодні під час здійснення контролю швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam на автодорозі Р-15 Ковель—Володимир—Шептицький—Жовква у межах міста Ковель патрульні зупинили автомобіль Audi, який рухався зі швидкістю 111 км/год у населеному пункті при дозволеній швидкості 50 км/год.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування інспектори помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці зупинки за допомогою приладу Драгер водій відмовився, однак погодився пройти огляд у медичному закладі.Згідно з висновком лікаря-нарколога, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.Інспектори на 32-річного водія винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.