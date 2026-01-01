Помер відомий залізничник, керівник пасажирського вагонного депо на Волині Олександр Стречен

Олександр Іванович Стречен, який присвятив життя залізниці та розвитку пасажирського вагонного депо на Волині.



Про це Віра Федосюк.



"Для Ковеля це непоправна втрата. Олександр Іванович був не просто професіоналом, а, насамперед, — Людиною з великої літери. Його мудрість, енергія та відданість справі завжди були прикладом для кожного з нас.



Висловлюю щирі співчуття родині, друзям та колегам. Поділяю ваш біль у цей важкий час. Світла і вічна пам'ять Олександру Івановичу. Його внесок у життя нашого міста ніколи не буде забутий", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер, який присвятив життя залізниці та розвитку пасажирського вагонного депо на Волині.Про це повідомила депутат Ковельської міської ради"Для Ковеля це непоправна втрата. Олександр Іванович був не просто професіоналом, а, насамперед, — Людиною з великої літери. Його мудрість, енергія та відданість справі завжди були прикладом для кожного з нас.Висловлюю щирі співчуття родині, друзям та колегам. Поділяю ваш біль у цей важкий час. Світла і вічна пам'ять Олександру Івановичу. Його внесок у життя нашого міста ніколи не буде забутий", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію