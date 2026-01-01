Водолази у Луцьку обстежують дно Стиру у пошуках зниклого чоловіка
Сьогодні, 12:24
У Луцьку на річці Стир триває пошукова операція. Щодня водолази обстежують 1200-2000 квадратних метрів дна у пошуках зниклого 50-річного чоловіка.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
У Луцьку тривають пошуково-рятувальні роботи на 50-річного чоловіка на річці Стир у Луцьку. Водолази-рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Луцька ДСНС Волині працюють почергово уже декілька днів у холодній воді, обстежуючи під водою за день 1200-2000 метрів квадратних акваторії.
Волинські рятувальники закликають громадян не виходити на лід — зараз він надзвичайно небезпечний.
Зараз лід швидко тане, провалитись під кригу дуже легко, а врятуватись чи оперативно надати допомогу людині, яка опинилась у крижаній пастці, дуже важко.
«Також закликаємо і батьків заборонити дітям та юнакам виходити на вкриті льодом водойми - через їх безпечність у минулих роках траплялись трагічні випадки, зокрема у містах Нововолинську та Луцьку!» - йдеться у повідомленні.
