Водолази у Луцьку обстежують дно Стиру у пошуках зниклого чоловіка

У Луцьку на річці Стир триває. Щодня водолази обстежують 1200-2000 квадратних метрів дна у пошуках зниклого 50-річного чоловіка.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.У Луцьку тривають пошуково-рятувальні роботи на 50-річного чоловіка на річці Стир у Луцьку. Водолази-рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Луцька ДСНС Волині працюють почергово уже декілька днів у холодній воді, обстежуючи під водою за день 1200-2000 метрів квадратних акваторії.Волинські рятувальники закликають громадян не виходити на лід — зараз він надзвичайно небезпечний.Зараз лід швидко тане, провалитись під кригу дуже легко, а врятуватись чи оперативно надати допомогу людині, яка опинилась у крижаній пастці, дуже важко.«Також закликаємо і батьків заборонити дітям та юнакам виходити на вкриті льодом водойми - через їх безпечність у минулих роках траплялись трагічні випадки, зокрема у містах Нововолинську та Луцьку!» - йдеться у повідомленні.