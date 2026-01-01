На Волині поховали 23-річну поліцейську, яка загинула у Львові під час теракту. ВІДЕО
На Волині у селі Верба 25 лютого поховали поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок детонування вибухового саморобного пристрою у Львові 22 лютого. Віддати останню шану Вікторії прийшли її рідні, друзі та колеги.
На поховання офіцера поліції Вікторії Шпильки, яка загинула у місті, де несла службу й захищала людей, на Волинь приїхали її патрульні поліцейські, аби віддати останню шану, розповів Суспільному начальник департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євген Жуков.
"Вчора ми поховали офіцера поліції УПП в Одеській області, він загинув від ворожого шахеду. Три дні назад ми поховали нашого співробітника в Запорізькій області, який загинув під час виконання бойового завдання в бригаді "Хижак" на Костянтинівському напрямку. Ворог працює на всіх напрямках і б’є усіма системами по звичайним людям, по поліцейським. Боремось і ми переможемо", — сказав військовик і поліцейський.
Вікторія Шпилька дитинство та шкільні роки провела у селі Верба. Тут досі не вірять у те, що дівчини не стало, розповідала її односельчанка Василина Рябочук.
"Гуляли, веселилися, багато пригод було, тут вона навчання пройшла, випустилась, ми попрощалися і вона поїхала. Думала, що такого не буде, але так сталося з нею. Ніхто не повірив, ми побачили новини, почали переписуватися і розпитуватися чи це вона. І виявилось, що це вона", — сказала волинянка.
Вікторія навчалася в місцевій школі до дев’ятого класу, а потім із батьками переїхала до Херсону, зазначила директорка місцевої школи Валентина Шинкарук.
"Є такі діти, на яких тримається дисципліна в класі. Вона була саме з таких. Коли їй давали доручення, вона виконувала досить відповідально, була старанною, дружила з дітками, була не конфліктною. Те, що вона стала поліцейською, для нас не було новиною, тому що той стержень в ній прослідковувався з дитинства", — сказала освітянка.
Вікторія Шпилька розпочала службу у патрульній поліції в Херсоні у 2021 році, згодом продовжила роботу у Львові. Кілька місяців тому вийшла заміж, розповів начальник управління патрульної поліції Львівської області Андрій Крутень.
"Я знав її шлях, відколи вона прийшла в наш колектив. Не так давно, наприкінці минулого року я їх вітав з днем весілля. Вчора ми спілкувалися із батьками, з чоловіком Максимом. Вона ще не встигла забрати своє весільне відео. У час загибелі Вікторії Максим також був на зміні, але він був на зовсім іншій ділянці. Для нас це дуже болюча втрата, але ми стоїмо і будемо стояти", — сказав патрульний.
Провели Вікторію в останню путь родина, друзі, сусіди та колеги з Львівської та Волинської областей. Старша лейтенантка поліції Марія Фещак — подруга загиблої.
"Коли вона прийшла до нас в управління патрульної поліції, ми одразу здружилися, ми знайшли одна в одній рідну душу, вміли одна одну підтримати. Ми служили в одній роті, заступали разом на зміну. Осінню вона відсвяткувала весілля, на якому я була. Разом зі своїм чоловіком, теж патрульним, вона була дуже щаслива", — пригадала поліцейська.
Поховали Вікторію Шпильку на місцевому кладовищі у селі Верба Володимирського району.
Що відомо про 23-річну Вікторію Шпильку
Вікторія — родом із Волині, але згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу на Херсонщині, з 2023 року — на Львівщині.
Восени 2025 року Вікторія Шпилька вийшла заміж. Її чоловік також патрульний.
Що відомо про теракт у Львові 22 лютого
У Львові в ніч на 22 лютого пролунали вибухи. Внаслідок цього загинула 23-річна поліцейська, ще 25 людей — травмовані.
Як повідомили у Службі безпеки України, вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик.
"На лінію 102 надійшла інформація про те, що двоє невідомих чоловіків у темному одязі пошкодили жалюзі та зламали замок на дверях місцевого магазину, після чого проникли всередину приміщення. Згодом на місце події прибули екіпажі поліції. Після цього пролунали вибухи", — повідомили у СБУ.
За даними очільника МВС Ігора Клименка, серед травмованих працівники Національної поліції і Національної гвардії, які несли службу з охорони публічного порядку. Проте також "є і цивільні".
Згодом правоохоронці затримали жінку, яка може бути виконавицею вибухів у Львові, в одному із районних центрів області. Це 33-річна мешканка Рівненської області. За даними слідства, 33-річна жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях. Попередньо, це було зроблено за вказівкою "куратора" спецслужб РФ. Її затримали в районі міста Старий Самбір.
Попередньо встановили, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Момент ймовірного закладання вибухівки потрапив на камери спостереження.
33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СБУ за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (ККУ) — терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне ув'язнення.
