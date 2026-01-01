Лучанин вбив матір молотком і декілька днів зберігав тіло вдома
Сьогодні, 11:00
На Волині перед судом постав мешканець Луцька, обвинувачений у вбивстві 74-річної матері.
Про це повідомив відділ інформаційної політики обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо жителя міста Луцьк за фактом вчинення умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).
Встановлено, що у листопаді 2025 року 49-річний чоловік завдав ударів молотком по голові своїй 74-річній матері, внаслідок чого вона померла.
Ще кілька днів волинянин зберігав тіло убитої в квартирі.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Зауважимо, що він уже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.
Довідково:
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.
