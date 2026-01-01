На Запорізькому напрямку поліг Герой Ігор Савас із Волині

На Запорізькому напрямку поліг Герой Ігор Савас із Волині
До Володимира на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на Запоріжжі краянина Ігоря Саваса.

Про це у фейсбуці повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

«Трагічні новини продовжують надходити в нашу громаду. На Запорізькому напрямку загинув Захисник Ігор Гаррійович Савас», - зазначив мер Володимира.

47-річний штаб-сержант загинув 24 лютого від отриманих травм, внаслідок влучання ворожого БпЛА.

Ігор Савас був кадровим військовим, який присвятив 28 років свого життя службі в армії. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та гідно виконував обов'язок із захисту держави. Про час і дату похорону повідомлять згодом.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Низький уклін та шана Герою!» - зазначив міський голова.

На Запорізькому напрямку поліг Герой Ігор Савас із Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка виборола «срібло» на Кубку України з важкої атлетики
Сьогодні, 12:02
На Волині поховали 23-річну поліцейську, яка загинула у Львові під час теракту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
На Запорізькому напрямку поліг Герой Ігор Савас із Волині
Сьогодні, 11:28
Лучанин вбив матір молотком і декілька днів зберігав тіло вдома
Сьогодні, 11:00
Допомагав окупантам пробитися до Куп’янська: СБУ зловила зрадника
Сьогодні, 10:28
Медіа
відео
1/8