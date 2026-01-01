На Запорізькому напрямку поліг Герой Ігор Савас із Волині
Сьогодні, 11:28
До Володимира на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на Запоріжжі краянина Ігоря Саваса.
Про це у фейсбуці повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«Трагічні новини продовжують надходити в нашу громаду. На Запорізькому напрямку загинув Захисник Ігор Гаррійович Савас», - зазначив мер Володимира.
47-річний штаб-сержант загинув 24 лютого від отриманих травм, внаслідок влучання ворожого БпЛА.
Ігор Савас був кадровим військовим, який присвятив 28 років свого життя службі в армії. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та гідно виконував обов'язок із захисту держави. Про час і дату похорону повідомлять згодом.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Низький уклін та шана Герою!» - зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«Трагічні новини продовжують надходити в нашу громаду. На Запорізькому напрямку загинув Захисник Ігор Гаррійович Савас», - зазначив мер Володимира.
47-річний штаб-сержант загинув 24 лютого від отриманих травм, внаслідок влучання ворожого БпЛА.
Ігор Савас був кадровим військовим, який присвятив 28 років свого життя службі в армії. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та гідно виконував обов'язок із захисту держави. Про час і дату похорону повідомлять згодом.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Низький уклін та шана Герою!» - зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка виборола «срібло» на Кубку України з важкої атлетики
Сьогодні, 12:02
На Волині поховали 23-річну поліцейську, яка загинула у Львові під час теракту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
На Запорізькому напрямку поліг Герой Ігор Савас із Волині
Сьогодні, 11:28
Лучанин вбив матір молотком і декілька днів зберігав тіло вдома
Сьогодні, 11:00