На Запорізькому напрямку поліг Герой Ігор Савас із Волині

До Володимира на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на Запоріжжі краянинаПро це у фейсбуці повідомив Володимирський міський голова«Трагічні новини продовжують надходити в нашу громаду. На Запорізькому напрямку загинув Захисник Ігор Гаррійович Савас», - зазначив мер Володимира.47-річний штаб-сержант загинув 24 лютого від отриманих травм, внаслідок влучання ворожого БпЛА.Ігор Савас був кадровим військовим, який присвятив 28 років свого життя службі в армії. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та гідно виконував обов'язок із захисту держави. Про час і дату похорону повідомлять згодом.«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Низький уклін та шана Герою!» - зазначив міський голова.