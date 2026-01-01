Волинянка виборола «срібло» на Кубку України з важкої атлетики

Ірина Климець здобула срібну нагороду у поштовху на Кубку України з важкої атлетики у Луцьку.



Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.



Ірина Климець – срібна призерка Кубку України з важкої атлетики, що проходить 23-28 лютого в обласному центрі Волині.



Результат спортсменки: поштовх 105 кг.



Ірина Климець тренується під керівництвом Андрія Авраменка.





