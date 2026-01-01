Волинянка виборола «срібло» на Кубку України з важкої атлетики
Сьогодні, 12:02
Волинська спортсменка Ірина Климець здобула срібну нагороду у поштовху на Кубку України з важкої атлетики у Луцьку.
Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.
Ірина Климець – срібна призерка Кубку України з важкої атлетики, що проходить 23-28 лютого в обласному центрі Волині.
Результат спортсменки: поштовх 105 кг.
Ірина Климець тренується під керівництвом Андрія Авраменка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.
Ірина Климець – срібна призерка Кубку України з важкої атлетики, що проходить 23-28 лютого в обласному центрі Волині.
Результат спортсменки: поштовх 105 кг.
Ірина Климець тренується під керівництвом Андрія Авраменка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка виборола «срібло» на Кубку України з важкої атлетики
Сьогодні, 12:02
На Волині поховали 23-річну поліцейську, яка загинула у Львові під час теракту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
На Запорізькому напрямку поліг Герой Ігор Савас із Волині
Сьогодні, 11:28