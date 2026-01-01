Волинянка виборола «срібло» на Кубку України з важкої атлетики

Волинська спортсменка Ірина Климець здобула срібну нагороду у поштовху на Кубку України з важкої атлетики у Луцьку.

Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.

Ірина Климець – срібна призерка Кубку України з важкої атлетики, що проходить 23-28 лютого в обласному центрі Волині.

Результат спортсменки: поштовх 105 кг.

Ірина Климець тренується під керівництвом Андрія Авраменка.


