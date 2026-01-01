Передчасно пішла з життя працівниця Волинського обласного центру з гідрометеорології

Передчасно пішла з життя Жайворонок Наталія, гідролог Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Про це повідомили у колективі.

"Світла, відповідальна, щира людина, справжній професіонал своєї справи - вона багато років сумлінно працювала у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, віддаючи свої знання, досвід і серце роботі. Її поважали колеги, цінували за мудрість, доброзичливість та готовність завжди прийти на допомогу.

Це непоправна втрата для всього нашого колективу.

Щиро співчуваємо рідним і близьким. Розділяємо ваше горе та сумуємо разом із вами.

Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

