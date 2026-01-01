Передчасно пішла з життя працівниця Волинського обласного центру з гідрометеорології

Передчасно пішла з життя, гідролог Волинського обласного центру з гідрометеорології.Про це повідомили у колективі."Світла, відповідальна, щира людина, справжній професіонал своєї справи - вона багато років сумлінно працювала у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, віддаючи свої знання, досвід і серце роботі. Її поважали колеги, цінували за мудрість, доброзичливість та готовність завжди прийти на допомогу.Це непоправна втрата для всього нашого колективу.Щиро співчуваємо рідним і близьким. Розділяємо ваше горе та сумуємо разом із вами.Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.