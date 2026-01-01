На Волині хутко затримали викрадачів авто

На Волині хутко затримали викрадачів авто
У колишньому Любомльському районі на Волині правоохоронці затримали двох фігурантів за викрадення авто.

Подія трапилась 25 лютого в селі Головне, повідомляє поліція Волинської області в телеграмі.

До поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що невідомі особи заволоділи її транспортним засобом Daihatsu Sirion.

Автомобіль виявили у тому ж населеному пункті, щоправда, з механічними пошкодженнями. Очевидно, викрадачі з’їхали в кювет, лишили його з пошкодженим бампером та лівою фарою і втекли.

Причетних осіб поліцейські швидко встановили: це місцеві молодики, обоє 2006 року народження.

Їх затримали в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури, фігурантам слідчі оголосять про підозру за ч.2 ст. 289 КК України. Санкція – позбавлення волі від 5 до 8 років.

Теги: поліція, Волинь
