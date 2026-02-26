Трамп сказав Зеленському, що війну треба завершити за місяць, - ЗМІ

Дональда Трампа і Володимира Зеленського було озвучено бажання республіканця завершити війну упродовж одного місяця.



Про це пише



Зеленський сказав американському колезі, що сподівається на припинення бойових дій до кінця року, натомість Трамп парирував, що війна триває надто довго і має бути припинена якомога скоріше.



Загалом спілкування було "дружнім та позитивним", а Президент України подякував господарю Білого дому за його зусилля та сказав, що тільки Трамп може зупинити путіна.



У відповідь республіканець пообіцяв зайнятися організацією тристороннього саміту лідерів Трамп-Зеленський-путін для обговорення мирної угоди, але лише за умови, що під час наступного раунду переговорів на початку березня буде досягнуто прогресу.



Раніше Володимир Зеленський заперечував інформацію у ЗМІ про те, що Трамп встановив дедлайн до 4 липня щодо зупинки війни.

