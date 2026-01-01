Підтвердили загибель на війні волинянина Олександра Назарчука
Сьогодні, 09:16
На Волині місцева влада офіційна підтвердила загибель на війні військовослужбовця Олександра Назарчука із села Берестяне.
Про це у фейсбуці повідомила Цуманська громада.
«Цуманська громада у скорботі… Пантеон Героїв поповнив житель села Берестяне Назарчук Олександр Миколайович, 1972 р.н. солдат, кулеметник 2-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти в/ч А4886, А4056», - йдеться у повідомленні.
Олександр Назарчук 1989-го закінчив Берестянську восьмирічну школу Ківерцівського району Волинської області.
Визнаний загиблим 1 червня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі н.п. Семенівка у Покровському районі на Донеччині.
«Висловлюємо співчуття рідним і близьким Героя. Дякуємо за подвиг Героєві», - зазначили у громаді.
Про церемонію поховання Захисника буде повідомлено додатково.
