На Волині оголосили набір кандидатів до Ради ветеранів
На Волині триває прийом документів кандидатів до складу Ради ветеранів війни за незалежність України при Мінветеранів, що є консультативно-дорадчим органом.

Станом на 25 лютого заявок від кандидатів з області не надходило, розповіла Суспільному фахівчиня управління з питань ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації Василина Рубель.

З її слів, набір розпочали з 20 лютого. До складу Ради буде входити по одному обраному на регіональних зборах громадських об’єднань ветеранів представнику від області. Збори на Волині проведуть 27 березня.

Документи від охочих кандидатів і кандидаток приймають до 5 березня в Луцьку за адресою: Київський майдан, 9, кімн. 124, понеділок-четвер із 08:00 до 17:15 та в п'ятницю з 08:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00). У разі виникнення питань просять телефонувати за номером (099) 522 10 71 або писати на електронну пошту [email protected].

Довідково:

За даними Міністерства, Рада ветеранів війни — це консультативно-дорадчий орган, який працюватиме при Міністерстві та стане постійним простором для діалогу з ветеранською спільнотою. До складу Ради буде входити по одному представнику від кожної області — їх обиратимуть на регіональних зборах.

