Здорожчання комуналки в Україні: експерт відповів, які послуги злетять у ціні

Через складну ситуацію в енергосистемі та пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні вже цього року можуть переглянути тарифи на електроенергію для населення.Про це заявив експерт з енергетикив ефірі YouTube-каналу «Суперпозиція».Корольчук зазначив, що нинішня модель тарифоутворення може змінитися.«Тариф на електроенергію може зрости до 5–5,5 гривні за кіловат-годину. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі та необхідністю відновлення інфраструктури», — сказав він.За його словами, фінансове навантаження на енергетичний сектор зростає, а ресурси для підтримки чинних цін обмежені.Експерт звернув увагу, що наразі тарифи на інші комунальні послуги залишаються фактично замороженими. Водночас така ситуація може бути тимчасовою.«Після завершення дії мораторію тарифи на тепло і воду можуть зрости щонайменше вдвічі», — зазначив Корольчук.Він нагадав, що від початку повномасштабної війни питання підвищення тарифу на воду вже двічі порушувалося, однак рішення не було реалізоване.Аналітик зазначає, що можливе підвищення тарифів на електроенергію та інші комунальні послуги напряму залежатиме від стану енергосистеми, обсягів міжнародної допомоги та урядових рішень щодо соціального захисту населення.Поки що остаточних рішень про зміну тарифів немає, однак експерти не виключають їх перегляду вже найближчим часом.