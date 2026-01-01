Курс валют на 26 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 26 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 43,24 гривні. Натомість показники євро та злотого не змінилися.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,24 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,96 (±0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 (±0 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,24 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,96 (±0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 (±0 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 26 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26 лютого
Сьогодні, 01:30
26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вбивство Портнова: імовірного кілера затримали в Німеччині
25 лютого, 23:19
Тролейбуси знову їдуть до кладовища: у Луцьку відновили повноцінний рух маршруту №3
25 лютого, 22:46