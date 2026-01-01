Курс валют на 26 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 26 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 26 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 43,24 гривні. Натомість показники євро та злотого не змінилися.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,24 (-2 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,96 (±0 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 (±0 коп.)

