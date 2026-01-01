Тролейбуси знову їдуть до кладовища: у Луцьку відновили повноцінний рух маршруту №3

У Луцьку повністю відновили рух тролейбусів за маршрутом №3 «Лісництво – с. Гаразджа». Відсьогодні електротранспорт знову курсує до кінцевої зупинки біля міського кладовища.

Про це повідомили у Луцькій міській раді, передає "Конкурент".

Нагадаємо, сполучення на цій ділянці було обмежене з 11 лютого. Причиною стало пошкодження силового кабелю 10 кВт.

Через технічну несправність тролейбуси протягом двох тижнів не могли доїжджати до села Гаразджа і розверталися значно раніше – поблизу готелю «Околиця», що на вулиці Рівненській.

Наразі ремонтні роботи на лінії завершені, енергопостачання відновлено, і тролейбуси працюють за звичним графіком.

