Тролейбуси знову їдуть до кладовища: у Луцьку відновили повноцінний рух маршруту №3





Про це повідомили у Луцькій міській раді, передає



Нагадаємо, сполучення на цій ділянці було обмежене з 11 лютого. Причиною стало пошкодження силового кабелю 10 кВт.



Через технічну несправність тролейбуси протягом двох тижнів не могли доїжджати до села Гаразджа і розверталися значно раніше – поблизу готелю «Околиця», що на вулиці Рівненській.



Наразі ремонтні роботи на лінії завершені, енергопостачання відновлено, і тролейбуси працюють за звичним графіком.

