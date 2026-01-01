На Волині чоловік жорстоко вбив собаку односельчанки: йому оголошено підозру
Сьогодні, 21:45
41-річному жителю села Боратин Луцького району повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської прокуратури.
За даними слідства, удень 18 лютого на вулиці в рідному селі чоловік із рушниці вистрілив у собаку, який належав односельчанці. Тварина загинула.
Під час обшуку в оселі підозрюваного вилучено три гладкоствольні рушниці та карабін.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
