На Волині чоловік жорстоко вбив собаку односельчанки: йому оголошено підозру

41-річному жителю села Боратин Луцького району повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської прокуратури.

За даними слідства, удень 18 лютого на вулиці в рідному селі чоловік із рушниці вистрілив у собаку, який належав односельчанці. Тварина загинула.

Під час обшуку в оселі підозрюваного вилучено три гладкоствольні рушниці та карабін.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

