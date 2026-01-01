На вул. Конякіна у Луцьку ветерани хочуть облаштувати сквер





Про це стало відомо під час сесії міськради у середу, 25 лютого, передає



Нагадаємо, наразі будівництво ветеранського хабу завершене приблизно на 50%. Поруч розташований парк, який треба привести до ладу, зазначила депутатка Алла Надточій.



Зі слів Луцького міського голови Ігоря Поліщука, там планують облаштувати сквер. Це ініціатива представників ветеранського бізнесу і сквер має бути «подарунком місту». Утім деталей нового проєкту поки немає.



Якщо ідею реалізувати не вдасться — територію парку на 40-му кварталі обіцяють облаштувати коштом міського бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

