На вул. Конякіна у Луцьку ветерани хочуть облаштувати сквер

На вул. Конякіна у Луцьку ветерани хочуть облаштувати сквер
У Луцьку тривають перемовини між міськрадою та представниками ветеранського бізнесу про облаштування скверу поруч з майбутнім ветеранським хабом на вул. Конякіна.

Про це стало відомо під час сесії міськради у середу, 25 лютого, передає misto.media.

Нагадаємо, наразі будівництво ветеранського хабу завершене приблизно на 50%. Поруч розташований парк, який треба привести до ладу, зазначила депутатка Алла Надточій.

Зі слів Луцького міського голови Ігоря Поліщука, там планують облаштувати сквер. Це ініціатива представників ветеранського бізнесу і сквер має бути «подарунком місту». Утім деталей нового проєкту поки немає.

Якщо ідею реалізувати не вдасться — територію парку на 40-му кварталі обіцяють облаштувати коштом міського бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: сквер, ветерани, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тролейбуси знову їдуть до кладовища: у Луцьку відновили повноцінний рух маршруту №3
Сьогодні, 22:46
На вул. Конякіна у Луцьку ветерани хочуть облаштувати сквер
Сьогодні, 22:12
На Волині чоловік жорстоко вбив собаку односельчанки: йому оголошено підозру
Сьогодні, 21:45
Як купити шеврони ЗСУ та не помилитися з дизайном і якістю
Сьогодні, 21:40
Ексголова Волинської ОВА став бригадним генералом
Сьогодні, 21:05
Медіа
відео
1/8